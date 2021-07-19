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Совладелец "Лукойла" уверен в продлении сделки ОПЕК+ и после 2022 года
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Вице-президент и совладелец "Лукойла" Леонид Федун не сомневается, что сделка ОПЕК+ будет продлена и после 2022 года. "Да, у меня нет никаких сомнений, но это опять-таки будет... ПРАЙМ, 19.07.2021
леонид федун, сделка опек, нефть, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Вице-президент и совладелец "Лукойла" Леонид Федун не сомневается, что сделка ОПЕК+ будет продлена и после 2022 года.
"Да, у меня нет никаких сомнений, но это опять-таки будет торговля, поскольку, к сожалению, все хотят при высокой цене добывать больше нефти", — ответил Федун журналистам на вопрос о возможности продления сделки ОПЕК+ после 2022 года.
Альянс ОПЕК+ на заседании в воскресенье достиг долгожданного консенсуса, продлив нефтяную сделку до конца всего 2022 года и решив с августа 2021 года увеличивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно до полного выхода из текущих ограничений производства.