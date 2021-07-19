МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Вице-президент и совладелец "Лукойла" Леонид Федун не сомневается, что сделка ОПЕК+ будет продлена и после 2022 года.

"Да, у меня нет никаких сомнений, но это опять-таки будет торговля, поскольку, к сожалению, все хотят при высокой цене добывать больше нефти", — ответил Федун журналистам на вопрос о возможности продления сделки ОПЕК+ после 2022 года.

Альянс ОПЕК+ на заседании в воскресенье достиг долгожданного консенсуса, продлив нефтяную сделку до конца всего 2022 года и решив с августа 2021 года увеличивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно до полного выхода из текущих ограничений производства.