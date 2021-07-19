МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Нефтегазовые компании "глубоко выдохнули" после появления проекта о трансграничном углеродном регулировании Евросоюза, поскольку для них сбора пока не предусмотрено, однако поставленные задачи по снижению выбросов приведут к тому, что через 10 лет существующий сейчас европейский энергетический рынок начнет исчезать, заявил журналистам вице-президент и совладелец "Лукойла" Леонид Федун.

Еврокомиссия 14 июля опубликовала проект трансграничного углеродного регулирования (ТУР). Так европейские чиновники хотят уравнять продукцию, произведенную в ЕС с минимальными выбросами СО2, и продукцию других стран, где используются технологии с высокими выбросами. Сбор на импорт определенных товаров с высоким углеродным следом ЕК предложила ввести постепенно с 2023 по 2026 год. По данным Минэкономразвития России, он охватит поставки железа и стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента из РФ на 7,6 миллиарда долларов в год.

"Мы, нефтяники и газовики, глубоко выдохнули, поскольку для нас его (углеродного регулирования — ред.) вообще не планируется вводить. В большей степени, собственно говоря, нагрузка падает на сталь, алюминий, удобрения и цемент", — сказал Федун. Также он отметил, что углеродный налог будет введен позже, что ожидалось. Совладелец "Лукойла" уверен в продлении сделки ОПЕК+ и после 2022 года

"Теперь что не очень хорошее: через 10 лет европейский энергетический рынок в том виде, в котором он сейчас существует, начнет исчезать. То есть поставленные задачи выйти к 2035 году на нулевые выбросы СО2 от автотранспорта, резко сократить выбросы на самолетах и судах приведут к тому, что Европа не будет импортировать то количество нефти, дизельного топлива и бензина, которые в настоящий момент она импортирует", — добавил Федун.

По его словам, в этой ситуации российские компании будут переходить на те рынки, где есть спрос на их продукцию, в первую очередь это Азия, такие страны, как Индонезия, Пакистан, Индия, Вьетнам, Малайзия.