МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Решение ОПЕК+ об увеличении добычи нефти позволит России во втором полугодии 2022 года достичь новых исторических максимумов, считает руководитель управления по анализу нефтегазового сектора Renaissance Capital Александр Бурганский. ОПЕК+ ослабил хватку, но рынок нефти под контролем

"Согласно комментарию вице-премьера Александра Новака, российская доля в увеличении добычи составит 100 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, что позволит стране к маю 2022 года достичь допандемийного уровня добычи в 11,3 миллиона баррелей в сутки (и откроет путь к достижению новых исторических максимумов добычи нефти во втором полугодии 2022 года)", — написал Бурганский в своем экспертном комментарии.

Аналитики Renaissance Capital, учитывая решение ОПЕК+, оценивают, что добыча нефти и газового конденсата в России увеличится на 2,3% в 2021 году и на 9,6% в 2022 году по сравнению с их предыдущими оценками в 1,9% и 6,4% соответственно, также добавил он.

Россия в результате решения ОПЕК+ достигнет докризисного уровня добычи нефти в мае 2022 года, суммарно за счет увеличения добычи с нынешнего уровня сможет добыть в этом и следующем году дополнительно порядка 21 миллиона тонн нефти, говорил ранее вице-премьер Александр Новак.

Альянс ОПЕК+ в воскресенье договорился продлить соглашение об ограничении добычи нефти на период с мая до конца 2022 года и ежемесячно, начиная с августа этого года, увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки. Это позволит к концу сентября 2022 года постепенно выйти из текущих обязательств по сокращению добычи на 5,8 миллиона баррелей в сутки.