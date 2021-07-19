МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Темпы падения мировых цен на нефть в понедельник продолжают ускоряться, они превышают уже 7%, а стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 69 доллара за баррель впервые с 31 мая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.10 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 6,94% — до 68,48 доллара за баррель. Ниже 69 долларов стоимость нефти марки Brent опустилась впервые с 31 мая. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 7,81% — до 65,97 доллара за баррель, августовские фьючерсы на WTI — на 7,38%, до 66,51 доллара.

Нефть дешевеет ускоренными темпами в понедельник после того, как ОПЕК+ накануне договорился продлить соглашение об ограничении добычи нефти на период с мая 2022 года до конца года и ежемесячно, начиная с августа 2021 года, увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, опасения на нефтяном рынке вызывают и риски, связанные с распространением коронавируса. Рост числа заболевших создает угрозы для спроса на нефть.

В целом понедельник стал для мировых сырьевых и фондовых рынком весьма не оптимистичным. Аналитики полагают, что сокращение, вызванное опасениями вокруг коронавируса, переросло в техническое снижение мировых рынков. Фондовые биржи Европы упали на 2,5%, США снижаются на 1-2,5%, медь дешевеет на 3%.

"По нашему мнению, опасения относительно штамма COVID-19 ответственны за массовую распродажу, которая породила техническую распродажу, несмотря на сильные фундаментальные показатели. Поэтому мы считаем, что распродажа — это возможность для покупок", — сказал газете Wall Street Journal аналитик Spartan Capital Питер Кардилло (Peter Cardillo).