МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают падать ускоренными темпами, Brent уже дешевле 68 долларов за баррель, впервые с 25 мая, свидетельствуют данные торгов. Эксперт предсказал скорую коррекцию цены на нефть

По состоянию на 22.31 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 7,54% — до 68,04 доллара за баррель. Минутами ранее показатель опустился до 67,89 доллара впервые с 25 мая. Сентябрьские фьючерсы на марку WTI дешевели на 8,04% — до 65,81 доллара за баррель, августовские фьючерсы на WTI — на 8,16%, до 65,95 доллара.

Падение цен на нефть последовало за решением ОПЕК+ продлить соглашение об ограничении добычи нефти на период с мая 2022 года до конца года и ежемесячно, начиная с августа 2021 года, увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, опасения на нефтяном рынке вызывают и риски, связанные с распространением коронавируса. Рост числа заболевших создает угрозы для спроса на нефть.