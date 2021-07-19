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Цена нефти Brent упала ниже $68 за баррель впервые с мая
Нефть
Новости
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Мировые цены на нефть продолжают падать ускоренными темпами, Brent уже дешевле 68 долларов за баррель, впервые с 25 мая, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 22.31 мск... ПРАЙМ, 19.07.2021
brent, новости, энергетика, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают падать ускоренными темпами, Brent уже дешевле 68 долларов за баррель, впервые с 25 мая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 22.31 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 7,54% — до 68,04 доллара за баррель. Минутами ранее показатель опустился до 67,89 доллара впервые с 25 мая. Сентябрьские фьючерсы на марку WTI дешевели на 8,04% — до 65,81 доллара за баррель, августовские фьючерсы на WTI — на 8,16%, до 65,95 доллара.
Падение цен на нефть последовало за решением ОПЕК+ продлить соглашение об ограничении добычи нефти на период с мая 2022 года до конца года и ежемесячно, начиная с августа 2021 года, увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, опасения на нефтяном рынке вызывают и риски, связанные с распространением коронавируса. Рост числа заболевших создает угрозы для спроса на нефть.