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2021
https://1prime.ru/oil/20210720/834243916.html
Нефть слабо дорожает в рамках коррекции
Нефть
Новости
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Мировые цены на нефть во вторник утром вышли в небольшой плюс в рамках коррекции после падения в понедельник сразу на 6%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.59 мск... ПРАЙМ, 20.07.2021
нефть, биржи, торги, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром вышли в небольшой плюс в рамках коррекции после падения в понедельник сразу на 6%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.59 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,12% — до 68,7 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,26% — до 66,52 доллара за баррель, августовские фьючерсы на WTI — на 0,15%, до 66,52 доллара.
В понедельник на сырьевых и фондовых рынках наблюдалась масштабная волатильность. Нефтяные цены упали с 73 и 71 доллара за баррель Brent и WTI примерно до 69 и 67 долларов за баррель соответственно. Падение было связано с решениями ОПЕК+ и коронавирусными рисками.
ОПЕК+ в выходные договорился продлить соглашение об ограничении добычи нефти до конца 2022 года и ежемесячно с августа 2021 года увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.
Основные опасения по коронавирусу сейчас связаны с распространением в мире нового, более заразного штамма "дельта". При этом в Великобритании с понедельника были сняты все карантинные ограничения, а в Токио с 23 июля по 8 августа пройдет Олимпиада. Инвесторов беспокоят перспективы восстановления экономики и нефтяного спроса в условиях продолжения пандемии.