МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила "Сибуру" купить ТАИФ, выдав предписание с рядом условий, сообщило ведомство. "Сибур" и ТАИФ объединяют нефтегазохимический бизнес

"Антимонопольная служба удовлетворила ходатайство ПАО "Сибур Холдинг" о приобретении 100% голосующих акций АО "ТАИФ"… Заключение этой сделки при выполнении всех условий предписания ведомства позволит усилить позиции России на мировом рынке нефтепродуктов и нефтехимии при полном удовлетворении интересов внутреннего рынка", — сообщает ФАС.

В частности, "Сибур" должен будет обеспечить потребности внутреннего рынка производимыми товарами. Кроме того, компания сможет перерабатывать сжиженный углеводородный газ (СУГ) только частично.

"Не переработанный СУГ используется как топливо, в том числе для нужд ЖКХ, к примеру, для отопления. Ограничение необходимо, чтобы для удовлетворения потребностей внутреннего рынка оставался достаточный объем СУГ до переработки, используемого в качестве топлива", — пояснили в службе.

Помимо этого, до 31 декабря компании предписано разработать и представить на рассмотрение в ФАС проект торговой политики, в которой будет описана реализация каждого производимого товара с долей более 50% на российском рынке. В документе также должен быть закреплен ряд положений, гарантирующих защиту прав потенциальных контрагентов "Сибура" на территории РФ. "Сибур" сэкономит миллиарды благодаря цифровизации

"Сибур" при этом не вправе отказываться от заключения договоров о поставках в РФ без экономических или технологических причин, если есть возможность производства или поставки товаров. Также компания должна реализовывать продукцию по прямым долгосрочным контрактам, с учетом возможности эффективной доставки товара для потребителя.

"Сибур" и ТАИФ 23 апреля объявили, что объединяют нефтегазохимический бизнес на базе ПАО "Сибур Холдинг". Акционеры ТАИФа, согласно этим планам, получат долю в 15% в объединенной компании, а взамен передадут контрольный пакет акций группы из нефтехимических и энергетических предприятий. Оставшийся пакет акций АО "ТАИФ" может быть впоследствии выкуплен объединенной компанией. ФАС получила соответствующее ходатайство в конце мая.