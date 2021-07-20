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Аналитик предсказал падение спроса на нефть из-за штамма "дельта"
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Распространение штамма COVID-19 "дельта" может снизить спрос на нефть на мировых рынках на один миллион баррелей в сутки, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на аналитику... ПРАЙМ, 20.07.2021
нефть, банки, пандемия коронавируса, новости, энергетика, нефть
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Распространение штамма COVID-19 "дельта" может снизить спрос на нефть на мировых рынках на один миллион баррелей в сутки, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на аналитику инвестбанка Goldman Sachs.
"Штамм "дельта" может снизить мировой спрос на нефть на 1 миллион баррелей в сутки в течение двух месяцев или на меньший объем, если вакцина снизит число госпитализаций на развивающихся рынках", — пишет агентство.
Сейчас ожидается, что в третьем квартале этого года цены на нефть марки Brent составят в среднем 75 долларов за баррель, а в четвертом — около 80 долларов за баррель, также добавило агентство.
Goldman Sachs прогнозирует дефицит нефти в третьем квартале на уровне 1,5 миллиона баррелей в сутки против 1,9 миллиона баррелей ранее и дефицит на уровне 1,7 миллиона баррелей в четвертом квартале, который коснется в основном рынки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).