МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Распространение штамма COVID-19 "дельта" может снизить спрос на нефть на мировых рынках на один миллион баррелей в сутки, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на аналитику инвестбанка Goldman Sachs. Больше всего потерявших работу из-за пандемии женщин оказалось в США

"Штамм "дельта" может снизить мировой спрос на нефть на 1 миллион баррелей в сутки в течение двух месяцев или на меньший объем, если вакцина снизит число госпитализаций на развивающихся рынках", — пишет агентство.

Сейчас ожидается, что в третьем квартале этого года цены на нефть марки Brent составят в среднем 75 долларов за баррель, а в четвертом — около 80 долларов за баррель, также добавило агентство.

Goldman Sachs прогнозирует дефицит нефти в третьем квартале на уровне 1,5 миллиона баррелей в сутки против 1,9 миллиона баррелей ранее и дефицит на уровне 1,7 миллиона баррелей в четвертом квартале, который коснется в основном рынки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).