МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к росту во вторник вечером после того как накануне стоимость обвалилась на 6-7%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.52 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,05% — до 69,34 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,06% — до 67,05 доллара за баррель, августовские фьючерсы на WTI — на 1,04%, до 67,11 доллара.

В понедельник в течение дня падение цен на нефть достигало 8%, а по итогам торгов составило 6-7%. Цены достигли минимумов с мая-июня на новостях вокруг ОПЕК+. В воскресенье альянс принял решение продлить сделку до конца 2022 года, а также ежемесячно с августа 2021 года увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.

При этом аналитики полагают, что увеличение добычи нефти не приведет к переизбытку предложения. "Увеличение объемов добычи от ОПЕК+ поможет несколько ослабить дефицит предложения на оставшуюся часть года, но может быть недостаточным для компенсации всего дефицита запасов, спрогнозированного МЭА", — сказал агентству MarketWatch аналитик ING Уоррен Паттерсон (Warren Patterson).

Кроме того, на рынке сохраняются опасения вокруг распространения штамма "дельта" коронавируса. Рынки опасаются, что новая волна пандемии может привести к очередному ужесточению карантинных ограничений, что ударит, в том числе, по спросу на нефть.