МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем перешли к росту на 1,4% после утреннего снижения, — рынки ожидают статистику по запасам в США, свидетельствуют данные торгов. Нефтетрейдеры оспорили штрафы ФАС по делу о картеле

По состоянию на 12.37 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,43% — до 70,34 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,35% — до 68,11 доллара за баррель. Утром цены опускались на 0,7-0,8%.

Позже в среду трейдеры ждут публикации данных о коммерческих запасах нефти в США за неделю по 16 июля. Аналитики полагают, что показатель сократился на 4,5 миллиона баррелей. Таким образом, запасы могут показать девятую неделю снижения подряд.

При этом утром нефтяные котировки снижались на данных Американского института нефти (API). Согласно информации API, запасы в стране за неделю выросли на 0,8 миллиона баррелей, до 438,4 миллиона.

"Если официальные данные США о запасах нефти покажут рост вместо падения на прогнозируемые 4,5 миллиона баррелей, то цены могут показать дальнейшее снижение… Нефть остается очень чувствительной к внутридневным колебаниям рисковых настроений и останется таковой до конца недели", — прокомментировал агентству Франс Пресс аналитик OANDA Джеффри Хейли (Jeffrey Halley). Статистика играет против нефти

В среду днем в целом инвесторы склонны к риску. Фондовые рынки Азии в основном выросли в пределах 1,5%, Европы — растут на 0,9-1,6%. Биржи США во вторник закрылись в плюсе на 1,5-1,6%.