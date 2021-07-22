МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром коррекционно снижаются после роста на 4% в среду, свидетельствуют данные торгов. Запасы нефти в США неожиданно выросли

По состоянию на 8.00 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,51% — до 71,86 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,47% — до 69,97 доллара за баррель.

В среду котировки выросли на 4,1-4,2%. Нефтяной рынок отыгрывал предыдущее падение, а также снижение запасов нефтепродуктов в США. По данным минэнерго США, запасы бензина в стране за неделю по 16 июля снизились на 0,1 миллиона баррелей, дистиллятов — на 1,3 миллиона баррелей. Добыча при этом осталась на уровне предыдущей недели в 11,4 миллиона баррелей в день, а запасы неожиданно выросли на 2,1 миллиона баррелей.

На этой неделе цены на нефть показывают высокую волатильность. В понедельник на фоне глобального ухода от риска и решений ОПЕК+ по наращиванию добычи нефть подешевела в среднем на 7%. Затем два дня цены росли на фоне глобального возвращения рисковых настроений на рынки.

"В краткосрочной перспективе может быть некоторая волатильность, но цены ниже 70 долларов не продержатся долго", — полагает экономист Oversea-Chinese Banking Хоуи Ли (Howie Lee), которого цитирует агентство Франс Пресс.