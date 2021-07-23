МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром опускаются в рамках коррекции после трех торговых сессий роста, благодаря чему котировки за неделю постепенно отыграли падение начала недели, свидетельствуют данные торгов. Рубль в начале дня умеренно снижается на дешевеющей нефти

По состоянию на 8.14 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,37% — до 73,52 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,35% — до 71,66 доллара за баррель.

Цены на нефть к концу недели несколько опускаются в рамках коррекции, которая следует после трех дней роста котировок. За это время нефть подорожала суммарно на 7,5-8%. Но с учетом распродажи понедельника, когда цены на нефть упали за один день в среднем на 7-7,5%, цены вернулись к прежнему уровню примерно в 72-73 доллара за баррель.

"Похоже, падение цены (на нефть — ред.) в понедельник было чрезмерной реакцией на… штамм "дельта", в то время как заметный рост цен последних трех дней мог оказаться избыточным, учитывая потенциальное влияние роста случаев заражения на динамику роста экономики в основных потребительских регионах, таких как США, Европа, Япония и так далее", — цитирует газета Wall Street Journal мнение аналитиков Ritterbusch & Associates. Глава "Росгеологии" спрогнозировал, на сколько хватит запасов нефти

Помимо пандемии коронавируса, которая может сдержать восстановление экономики и спроса, рынки продолжают оценивать усилия ОПЕК+. Альянс в минувшие выходные договорился продлить сделку до конца 2022 года, а также ежемесячно с августа 2021 года увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.

Позднее в пятницу рынки ожидают публикацию статистики Baker Hughes Company по количеству действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю, завершившуюся 16 июля, их число выросло на две, до 380 агрегатов.