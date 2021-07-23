МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем слабо колеблются на уровне прошлого закрытия, котировки к концу недели отыграли падение понедельника, свидетельствуют данные торгов. ФАС запросила у нефтяников информацию для анализа цен на топливо

По состоянию на 12.20 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,01% — до 73,78 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,01% — до 71,92 доллара за баррель. Утром нефть дешевела на 0,3-0,4%.

Котировки нефти не показывают однозначной динамики в ходе дневных торгов, при этом нефть утром коррекционно дешевела после трех дней удорожания. За три предыдущих торговых сессии нефть подорожала на 7,5-8% на фоне склонности трейдеров к риску, ожиданий по восстановлению спроса на сырье и усилий ОПЕК+.

При этом в понедельник цены на нефть упали на 7-7,5%, что было вызвано глобальным уходом трейдеров от риска. Таким образом, котировки в ходе недели постепенно отыграли падение понедельника.

"Несмотря на опасения по поводу COVID-19 наблюдаются более широкие признаки восстановления: число регулярных коммерческих авиарейсов продолжает расти, а мировые запасы нефти продолжают снижаться", — говорит аналитик DNB Markets Хельге Андре Мартинсен (Helge Andre Martinsen), мнение которого приводит газета Wall Street Journal.