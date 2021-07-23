МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз средней цены на нефть марки Urals на 2021 год до 65 с 60 долларов за баррель, следует из среднесрочного прогноза регулятора.

Прогноз на 2022 год также повышен — до 60 с 55 долларов за баррель, на 2023 год — до 55 с 50 долларов.

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу четвертый раз подряд повысил ключевую ставку, на этот раз сразу на 1 процентный пункт — до 6,5% годовых.