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https://1prime.ru/oil/20210723/834282127.html
Банк России повысил прогноз по цене на нефть Urals
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Банк России повысил прогноз средней цены на нефть марки Urals на 2021 год до 65 с 60 долларов за баррель, следует из среднесрочного прогноза регулятора. Прогноз на 2022 год также... ПРАЙМ, 23.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз средней цены на нефть марки Urals на 2021 год до 65 с 60 долларов за баррель, следует из среднесрочного прогноза регулятора.
Прогноз на 2022 год также повышен — до 60 с 55 долларов за баррель, на 2023 год — до 55 с 50 долларов.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу четвертый раз подряд повысил ключевую ставку, на этот раз сразу на 1 процентный пункт — до 6,5% годовых.