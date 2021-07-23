МОСКВ, 23 июл — ПРАЙМ. Увеличение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ добавит к росту ВВП РФ в текущем году 0,1 процентного пункта, а в следующем — 0,2-0,3 процентного пункта, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Центробанк повысил прогноз по темпам роста ВВП России в текущем году

"В части нефти. Рост физического экспорта будет дополнительно поддержан новыми параметрами соглашения ОПЕК+ по наращиванию добычи в ответ на восстановление спроса. С учетом этого мы повысили траекторию цен на нефть в прогнозе на 5 долларов США за баррель в ближайшие три года. По нашим предварительным оценкам, расширение добычи нефти по новым соглашениям ОПЕК+ добавит к росту ВВП порядка 0,1 процентного пункта в этом году и 0,2-0,3 процентного пункта — в следующем", — сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

Альянс ОПЕК+ на заседании в воскресенье достиг консенсуса, продлив нефтяную сделку до конца всего 2022 года и решив с августа увеличивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно до полного выхода из текущих ограничений производства, которые сейчас составляют 5,8 миллиона баррелей нефти в сутки.

Рост экономики РФ поддерживается увеличением спроса на сырье, однако в дальнейшем данный фактор будет ослабевать, отметила глава Банка России.

"Восполняя запасы, компании по всему миру резко увеличили спрос на сырье. Россия — крупный производитель ключевых сырьевых ресурсов. Высокая потребность в товарах российского экспорта поддерживает рост экономики в текущем году. По мере восполнения запасов действие этого фактора будет постепенно ослабевать.", — уточнила она.