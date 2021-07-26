МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник вечером на росте опасений за спрос на сырье в свете увеличения случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.51 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,15% — до 73,33 доллара за баррель, сентябрьских — на 0,03%, до 74,08 доллара. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,53% — до 71,69 доллара за баррель.

Рост заболеваемости коронавирусом в странах Азии приводит в преобладанию опасений на рынке. Ухудшение эпидемиологической обстановки может привести к возращению ограничительных мер, которые негативно сказываются на развитии экономики и спросе на нефть.

Давление на нефтяные котировки также оказали новости из Китая, которые привели к падению фондовых индексов Китая и Гонконга на 2-4%. По данным СМИ, страна запрещает коммерческое репетиторство по основным школьным предметам, чтобы облегчить финансовую нагрузку на семьи. Власти КНР также ограничивают иностранные инвестиции в образовательные платформы.