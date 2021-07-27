Нефть продолжает дорожать в рамках коррекции МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз средних мировых цен на нефть на текущий год на 6,16 доллара, до 64,68 доллара за баррель, на 2022 год — на 8,2 доллара, до 63,02 доллара за баррель, следует из июльского доклада фонда World Economic Outlook (WEO).

По оценке МВФ, средняя цена на нефть в 2020 году составила 41,29 доллара за баррель. В апреле фонд прогнозировал стоимость нефти в 2021 году на уровне 58,52 доллара за баррель.