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https://1prime.ru/oil/20210727/834308048.html
МВФ повысил прогноз средних цен на нефть в 2021 году
Нефть
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Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз средних мировых цен на нефть на текущий год на 6,16 доллара, до 64,68 доллара за баррель, на 2022 год — на 8,2 доллара, до 63,02... ПРАЙМ, 27.07.2021
мвф, нефть, новости, энергетика, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз средних мировых цен на нефть на текущий год на 6,16 доллара, до 64,68 доллара за баррель, на 2022 год — на 8,2 доллара, до 63,02 доллара за баррель, следует из июльского доклада фонда World Economic Outlook (WEO).
По оценке МВФ, средняя цена на нефть в 2020 году составила 41,29 доллара за баррель. В апреле фонд прогнозировал стоимость нефти в 2021 году на уровне 58,52 доллара за баррель.