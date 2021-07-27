МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. "Татнефть" планирует со следующего года увеличить объем переработки на комплексе нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов "Танеко" до более 15 миллионов тонн в год, говорится в пресс-релизе компании.

"Стратегической целью "Татнефти" является увеличение объема нефтепереработки на "Танеко" до более 15 миллионов тонн в год (начиная с 2022 года)", — сообщила компания.

"Татнефть" также планирует увеличить выход светлых нефтепродуктов до 85% при глубине переработки 99%.

В реализацию проекта "Татнефть" инвестировала 441,6 миллиарда рублей. Сейчас на комплексе функционирует 21 технологическая установка, до конца года планируется запустить еще четыре: установку замедленного коксования, газофракционирующую, изодепарафинизации дизельного топлива и установку гидроконверсии.

"Танеко" — один из крупнейших в России комплексов нефтеперерабатывающих заводов, входит в группу "Татнефть". Проектная мощность "Танеко" по нефтепереработке достигает 15,3 миллиона тонн в год. В прошлом году там было переработано почти 12 миллионов тонн.