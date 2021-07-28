МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Зависимость России от "нефтяной иглы" — это заблуждение. Об этом заявила в своем комментарии РБК бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. Производство сигарет в России может быть приостановлено

"У нас есть расхожее мнение, что мы все сидим на нефтяной игле. Вместе с тем это такое, на мой взгляд, заблуждение", — посчитала она. Авксентьева пояснила, что в настоящий момент, если рассматривать доли в ВВП, то порядка 20% идет от торговли и ретейла, а от нефтегазовой отрасли — только чуть более 15%.

Напомним, что мнение о том, что Россию уже нельзя считать "бензоколонкой", выразил осенью 2020 года президент Владимир Путин. По его словам, пандемия коронавируса показала, что Россия — это страна с ярко выраженными технологическими возможностями, которые она в состоянии быстро развивать и адаптировать к вызовам.

Несколько месяцев спустя президент опять упомянул о "слезании с нефтяной иглы". "Но вот знаете, на что хотел бы обратить внимание, что является совершенно очевидно положительным элементом развития экономики. 70% российского бюджета уже формируются не за счет нефтегазовых доходов", — отметил он во время ежегодной пресс-конференции.