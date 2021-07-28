МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 23 июля, снизилась на 200 тысяч, до 11,2 миллиона баррелей в день, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11,325 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти в стране в прошлом году составила в среднем 11,31 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные по добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в мае составила 11,23 миллиона баррелей в сутки, в июне — 11,21 миллиона.

Минэнерго США 7 июля повысило прогноз средней добычи нефти в стране на 2021 год до 11,1 миллиона баррелей в сутки, на 2022 год — увеличило до 11,85 миллиона баррелей в день. Фондовые индексы США торгуются разнонаправленно

Коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю снизились на 0,9%, или на 4,1 миллиона баррелей — до 435,6 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя на 2,9 миллиона баррелей.