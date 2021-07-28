АШХАБАД, 28 июл — ПРАЙМ. В Ашхабаде проходит заседание совместной туркмено-азербайджанской рабочей группы по реализации меморандума между правительствами Туркменистана и Азербайджана о совместном освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлук" (Дружба) на Каспии, сообщает в среду Туркменское телевидение.

"Сегодня в Ашхабаде началось очередное заседание совместной туркмено-азербайджанской рабочей группы, в ходе которого были рассмотрены вопросы реализации меморандума о взаимопонимании между правительствами Туркменистана и Азербайджана о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлук" на Каспии", — говорится в сообщении.

Меморандум по месторождению "Достлук" был подписан 21 января этого года главами МИД двух государств в Ашхабаде, в соответствии с 3-й статьей документа стороны готовят соответствующее туркмено-азербайджанское межправительственное соглашение.

"Главная цель этого документа — совместное использование углеводородных ресурсов месторождения "Достлук", — подчеркивается в сообщении туркменского ТВ.

Также отмечается, что ранее для реализации этого проекта была достигнута договоренность о привлечении в качестве подрядчика и инвестора компании "Лукойл".

"Достлук" это новое название месторождения, которое в Туркмении известно как "Сердар", а в Азербайджане – "Кяпаз". Спор по поводу этого месторождения, находящегося на туркмено-азербайджанской границе в Каспийском море длился со времени распада СССР и завершился договоренностью о совместной разработке.