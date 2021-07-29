МОСКВА, 29 июл — Dow Jones. Фьючерсы на нефть WTI в среду закрылись на двухнедельном максимуме на фоне сокращения запасов сырой нефти в США при сохранении сильного предполагаемого спроса на бензин. Счетная палата нашла способ экономить 1,5 миллиарда рублей в год

При этом обеспокоенность тем, что возобновление ограничений в связи с распространением дельта-штамма коронавируса может подорвать спрос на топливо, оказывало сдерживающее влияние на нефтяные котировки.

В среду Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило, что запасы нефти на прошлой неделе сократились на 4,1 млн баррелей. Таким образом запасы упали уже на девятой из 10 последних недель.

“Хотя загруженность НПЗ вновь снизилась, падение добычи и импорта способствовало сокращению запасов нефти”, – говорит Мэтт Смит, директор департамента исследований товарно-сырьевых рынков в ClipperData. Согласно данным EIA, совокупная нефтедобыча в США в отчетном периоде сократилась на 200 000 баррелей до 11,2 млн баррелей.

Сокращение нефтяных резервов оказалось более масштабным, чем полагали наблюдатели. В среднем аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидали снижения запасов нефти на 2,5 млн баррелей. Американский институт нефти во вторник сообщил о падении запасов на 4,7 млн баррелей. Добыча нефти в США за неделю снизилась на 200 тысяч баррелей в сутки

Отчет EIA подтвердил возникновение на рынке ожидаемого всеми дефицита, отмечает финансовый директор Velandera Energy Маниш Радж.

Данные показывают, что общий спрос на бензин в США в июле 2021 года значительно превышал уровень июля предыдущего года, говорит он, добавляя, что предложение сырой нефти в ближайшие несколько месяцев будет оставаться ограниченным, несмотря на наращивание производства ОПЕК+.

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX подорожали на 74 цента, или 1%, закрывшись по 72,39 доллара за баррель. Согласно данным Dow Jones, это самая высокая с 14 июля цена закрытия для контрактов с ближайшими сроками поставки.

Ближайшие фьючерсы на Brent на ICE Futures Europe подорожали на 26 центов, или почти на 0,4%, до 74,74 доллара за баррель, что также является максимумом с 14 июля. Октябрьские (наиболее активно торгуемые) фьючерсы на Brent выросли в цене на 35 центов, или 0,5%, до 73,87 доллара за баррель.

Минэнерго США также сообщило о падении запасов бензина на 2,3 млн баррелей, а запасов дистиллятов – на 3,1 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, предполагали сокращение запасов бензина на 1,3 млн баррелей, а дистиллятов – на 1,6 млн баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга (штат Оклахома) уменьшились на 1,3 млн баррелей. Ресторанный рынок в июне замедлил рост до 73,6%

"Более значительное, чем ожидалось, снижение запасов нефти и нефтепродуктов оказало некоторую поддержку и поможет котировкам WTI удержаться выше 70 долларов за баррель, несмотря на опасения, что новая волна пандемии коронавируса негативно повлияет на экономику и приведет к замедлению мирового спроса", — говорит Гэри Каннингем, директор исследовательского отдела Tradition Energy.

Тем не менее "учитывая ожидания увеличения нефтедобычи в США позже в этом году, этот уровень (70 долларов за баррель) будет проверен на прочность в случае продолжения распространения дельта-штамма коронавируса и ужесточения ограничений на передвижение", — отмечает эксперт. Акции российских компаний отыгрывают позитивную конъюнктуру рынков

Августовские фьючерсы на бензин на NYMEX закрылись снижением почти на 0,3% до 2,31 доллара за галлон, а августовские контракты на печное топливо подорожали на 0,6% до 2,16 доллара за галлон.

Предполагаемый спрос на бензин на отчетной неделе немного вырос, согласно данным EIA. Поставки моторного бензина на потребительский рынок США увеличились до 9,325 млн баррелей в день против 9,295 млн баррелей в день на предыдущей неделе, что уже не слишком далеко от рекордного максимума 10,043 млн баррелей в день, достигнутого на неделе 26 июня – 2 июля. Этот показатель позволяет оценивать спрос на бензин.

Сокращение запасов бензина и приближение предполагаемого спроса к рекордному максимуму должно "перевесить новости о возвращении масочного режима", рассуждает Фил Флинн, старший рыночный аналитик Price Futures Group.

Власти США во вторник порекомендовали жителям округов, где отмечаются высокие темпы распространения COVID-19, носить маски в общественных местах.

"Американцы привыкли носить маски, и я не думаю, что они будут оставаться дома из-за ужесточения масочного режима. Вакцинированные люди будут выходить на улицу и пользоваться автомобилями", — полагает Флинн. Он не считает, что новые ограничения приведут к снижению спроса на топливо.

Августовские фьючерсы на природный газ, экспирация которых произойдет в конце сессии, закрылись ростом на 1,8%, по 4,04 доллара за млн БТЕ. Сентябрьские контракты на природный газ закрылись ростом на 0,6%, по 3,97 доллара за млн БТЕ.

— Авторы Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com и William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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