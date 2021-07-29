МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль англо-голландской Royal Dutch Shell, приходящаяся на акционеров, в первом полугодии 2021 года составила 9,087 миллиарда долларов против убытка в 18,155 миллиарда долларов годом ранее, следует из отчетности компании. Нефть дорожает на снижении запасов сырья в США

В пересчете на акцию прибыль компании за отчетный период составила 1,17 доллара против убытка в 2,33 доллара за первое полугодие 2020 года. Выручка, включая доходы от совместных предприятий, выросла на 29% — до 120,879 миллиарда долларов.

Чистая прибыль компании за второй квартал составила 3,428 миллиарда долларов против убытка в 18,131 миллиарда долларов во втором квартале прошлого года. Прибыль на акцию составила 0,44 доллара против убытка в 2,33 доллара год назад. Выручка, включая доходы от совместных предприятий, выросла почти вдвое — до 61,764 миллиарда долларов. Добыча углеводородов за квартал снизилась на 7% — до 3,254 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Скорректированная прибыль компании в сфере геологоразведки и добычи (upstream) за отчетный квартал составила 2,469 миллиарда долларов против убытка за аналогичный период прошлого года в 1,512 миллиарда долларов. В сегменте нефтепродуктов скорректированная прибыль сократилась в годовом выражении на 46% — до 1,299 миллиарда долларов. Объем продаж нефтепродуктов составил 4,552 миллиона баррелей в сутки, что на 9% выше показателя годичной давности.

Shell прогнозирует, что добыча в третьем квартале составит около 2,1-2,25 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, продажи нефтепродуктов — 4,3-5,3 миллиона баррелей в день.

Royal Dutch Shell занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 70 странах.