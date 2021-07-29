МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Нефтяные компании TotalEnergies и Equinor продадут государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA свои доли в венесуэльском нефтяном проекте Petrocedeno, говорится в сообщениях компаний. TotalEnergies в первом полугодии получила чистую прибыль в $5,6 миллиарда

Ранее о проведении сделки сообщало агентство Блумберг. TotalEnergies владеет долей в 30,32% в венесуэльском проекте, а доля Equinor составляет 9,67%. По завершению транзакции PDVSA будет владеть 100% Petrocedeno.

Французская компания отмечает, что сделка осуществляется "в обмен на возмещение убытков" в связи с участием французской компании в проекте, общую сумму которых компания оценивает в 1,38 миллиарда долларов.

Equinor в свою очередь указывает, что решение о продаже связано со стратегией компании, в рамках которой Equinor фокусируется на "приоритетных международных областях" своего портфеля.

Французская TotalEnergies (бывшая Total) — одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире. Штат сотрудников TotalEnergies насчитывает около 100 тысяч человек более чем в 130 странах. В феврале компания заявила о намерении сменить название на TotalEnergies, окончательно название сменилось 28 мая. Компания выступает акционером российского независимого производителя газа "Новатэк" с долей 19,4%, а также владеет долями в 20% и 10% в его проектах "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ 2".

Нефтегазовая группа Equinor основана в 1972 году, и до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах мира. Крупнейший акционер — Норвегия.