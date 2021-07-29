МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Французская нефтегазовая компания TotalEnergies и американская Apache Corporation обнаружили новые запасы нефти у побережья Суринама, сообщается в пресс-релизе французской компании.

"TotalEnergies и Apache Corporation обнаружили нефть в скважине Sapakara South-1 на Блоке 58 у побережья Суринама", — говорится в сообщении. Это открытие является пятым в данном регионе. Ранее залежи были обнаружены на скважинах Maka Central, Sapakara West, Kwaskwasi и Keskesi.

Скважина Sapakara South-1, расположенная в 4 километрах к юго-востоку от скважины Sapakara West-1, был пробурена на глубине около 850 метров, и в ней обнаружено в общей сложности 30 метров чистой залежи нефти.

"Буровые работы продолжатся на буровом судне Maersk Valiant. TotalEnergies является оператором, владеющим 50% долей участия, а Apache — 50% долей участия", — добавляет компания. TotalEnergies и Equinor избавляются от нефтяных активов в Венесуэле

Французская TotalEnergies (бывшая Total) — одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире. Штат сотрудников TotalEnergies насчитывает около 100 тысяч человек более чем в 130 странах.

Apache Corporation — нефтегазовая компания, основанная в 1954 году, со штаб-квартирой в Хьюстоне, штат Техас. Деятельность корпорации помимо США сосредоточена в Аргентине, Австралии, Канаде, Египте и Великобритании.