МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в четверг более чем на 1% на увеличении аппетита к риску, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.43 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,26% — до 74,8 доллара за баррель, сентябрьских — на 1,08%, до 75,55 доллара. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,19% — до 73,25 доллара за баррель.

В целом на мировых рынках преобладают рисковые настроения: американские биржи растут на 0,5%, европейские закрылись ростом в пределах 0,9%, золото дорожает почти на 2%. Инвесторы отыгрывают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Сообщения о том, что регулятор продолжит поддерживать экономику было с оптимизмом воспринято рынками.

Кроме того, накануне минэнерго США сообщило, что за минувшую неделю запасы нефти в стране упали на 4,1 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения лишь на 2,9 миллиона баррелей.