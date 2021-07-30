МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем по-прежнему снижаются после двух дней роста, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.43 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,33% — до 74,84 доллара за баррель, сентябрьских — на 0,17%, до 75,92 доллара. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,35% — до 73,36 доллара за баррель.

В пятницу стоимость сырья корректируется после двух торговых сессий роста. При этом, несмотря на снижение, котировки нефти могут закончить текущую неделю ростом на 1-1,8%.

Ключевое значение на нефтяном рынке играет ситуация с коронавирусом. Инвесторы опасаются, что распространение штамма "дельта" и рост заболеваемости в некоторых странах могут привести к сокращению уровня спроса, который начал восстанавливаться в этом году.

В то же время аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch) считает, что "рынок научился жить с вирусом", и последствия его распространения играют меньшую роль, чем раньше.

"Несмотря на то, что число новых случаев остается на высоком уровне, рынок нефти, кажется, больше не рассматривает проблему варианта "дельта" с тем же беспокойством, что и в начале прошлой недели", — приводит слова аналитика агентство Блумберг.