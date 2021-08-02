МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Средняя цена нефти Urals, основного товара российского экспорта, в июле выросла на 1% к июню и в 1,6 раза к июлю прошлого года — до 72,17 доллара за баррель, сообщил Минфин РФ. Лукойл открыл нефтяную залежь на шельфе Мексики

"Средняя цена на нефть марки Urals в июле 2021 года сложилась в размере 72,17 доллара за баррель, что в 1,6 раза выше, чем в июле 2020 года (43,91 доллара за баррель)", — говорится в сообщении министерства.

В июне этого года марка Urals стоила в среднем 71,4 доллара за баррель.

Средняя цена на нефть Urals в январе-июле 2021 года сложилась в размере 64,68 доллара за баррель против 40,34 доллара за аналогичный период 2020 года.