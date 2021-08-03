Цены на нефть снижаются МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Добыча нефти ПАО "Татнефть" в январе-июле 2021 года увеличилась на 536,2 тысячи тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 15,633 миллиона тонн, сообщает компания.

По группе "Татнефть" добыча увеличилась на 520,7 тысячи тонн и составила 15,806 миллиона тонн.