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"Татнефть" в январе-июле увеличила добычу нефти на 536,2 тысячи тонн
Нефть
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Добыча нефти ПАО "Татнефть" в январе-июле 2021 года увеличилась на 536,2 тысячи тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 15,633 миллиона тонн, сообщает компания... ПРАЙМ, 03.08.2021
добыча нефти, татнефть, новости, энергетика, нефть
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Добыча нефти ПАО "Татнефть" в январе-июле 2021 года увеличилась на 536,2 тысячи тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 15,633 миллиона тонн, сообщает компания.
По группе "Татнефть" добыча увеличилась на 520,7 тысячи тонн и составила 15,806 миллиона тонн.