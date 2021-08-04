МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила сентябрьские цены на нефть для покупателей из Азии и США, понизив их для клиентов из Европы, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на документы по ценам. Цены на нефть усилили снижение

В частности, Саудовская Аравия повысила для азиатских покупателей отпускную стоимость марки Arab Light, на основе которой устанавливаются цены на другие марки, на 0,3 доллара за баррель, — теперь цена на 3 доллара за баррель выше по отношению к корзине сортов Oman/Dubai. Аналитики, опрошенные агентством, ожидали повышения на 0,5 доллара.

Для США цены на саудовскую нефть в сентябре вырастут на 0,1-0,2 доллара за баррель. В то же время в Северо-Западной Европе цены снижены на 0,5-0,7 доллара за баррель. В частности, по данным агентства, стоимость Arab Light снизится до дисконта в 1,7 доллара к баррелю Brent с дисконта в 1,1 доллара в июле.

ОПЕК+ на заседании в июле продлил нефтяную сделку до конца 2022 года, решив с августа текущего года увеличивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно до полного выхода из текущих ограничений производства. Это позволит к концу сентября 2022 года постепенно выйти из текущих обязательств по сокращению добычи, которые сейчас составляют 5,8 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, было согласовано повышение базы сокращения добычи нефти с мая 2022 года для России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта.

Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки. Штат превышает 70 тысяч человек.