МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Россия поставляет в США больше нефти, чем любой другой иностранный производитель, за исключением Канады, поскольку американские нефтепереработчики рыщут по всему миру в поисках сырья, чтобы удовлетворить растущий спрос на моторное топливо. Об этом сообщает Bloomberg. России и Китаю предложили поставить США на место

По официальным данным, импорт сырой нефти и нефтепродуктов в США из России вырос на 23% в мае, то есть до 844 тысяч баррелей в день по сравнению с предыдущим месяцем.

Отмечается, что американские производители топлива предпочитают Россию в качестве поставщика потому, что она производит много полурафинированных масел, таких, например, как Mazut 100. Это идеальное сырье для американских нефтеперерабатывающих заводов, привыкших перерабатывать вязкую нефть из Венесуэлы и Ближнего Востока. Поставки из латиноамериканской страны иссякли из-за санкций, а установленные ОПЕК ограничения на добычу затруднили поставки, оставив возможность для российских экспортеров.

Рост поставок из России происходит, несмотря на растущую неприязнь между Вашингтоном и Кремлем по поводу спорного трубопровода, по которому газ будет транспортироваться в Германию. Но в отсутствие реальных санкций американские компании не связаны дипломатическими и геополитическими целями Белого дома.