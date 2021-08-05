МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Дочернее предприятие "Транснефти" "Транснефть — Дальний Восток" усилило меры по защите своих нефтепроводов в регионе в условиях паводка, чтобы поддерживать бесперебойные поставки нефти, сообщила пресс-служба компании. Нефтепродукты, предположительно, попали в море у берегов Сахалина

"Специалисты ООО "Транснефть – Дальний Восток" в целях обеспечения бесперебойных поставок нефти усилили меры по защите площадочных объектов (нефтеперекачивающих станций, узлов связи, баз производственного обслуживания) и линейной части трубопроводов. Большое внимание уделяется местам пересечения нефтепроводов с водными преградами", — сообщила компания.

Приамурье переживает второй за лето паводок, ущерб от первой волны которого губернатор Амурской области Василий Орлов оценил в 6,3 миллиарда рублей. Ухудшение паводковой обстановки наблюдается в том числе в районе магистрального нефтепровода ВСТО-2.

"Сложная гидрологическая обстановка в ДФО не оказала влияния на функционирование магистральных нефтепроводов ВСТО-2 и отвода на Комсомольский нефтеперерабатывающий завод (КНПЗ). Транспортировка нефти ведется в штатном режиме", — подчеркнули в компании.

Компания перевела в режим повышенной готовности все производственные площадки вблизи паводка, где размещена аварийная техника и базируется персонал спецподразделений по предупреждению ликвидации нештатных ситуаций.

"Транснефть — Дальний Восток" эксплуатирует 2341 километр нефтепроводов, из них ВСТО-2 — 2047 километров, нефтепровод-отвод на Комсомольский НПЗ "Роснефти" — 294 километра. ВСТО-2 пересекает 52 крупных водных преграды, более 600 малых рек и ручьев, на протяжении его трассы сооружено 19 подводных переходов через водотоки. На трассе нефтепровода-отвода имеется 3 подобных перехода.