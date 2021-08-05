МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Нефтепродукты обнаружили в акватории бухты Комсомольская (Эмма) на Чукотке, протяженность шлейфа составляет около 1,5 километра, по данному факту прокуратура проводит проверку, сообщает надзорное ведомство округа. Нефтепродукты, предположительно, попали в море у берегов Сахалина

"Прокуратурой округа организована проверка по факту обнаружения нефтепродуктов на акватории бухты Комсомольская (Эмма), напротив участка ГСМ "Провидения" НАО "Чукотская торговая компания". Установлено, что на поверхности вод бухты от причала нефтебазы находится шлейф нефтепродуктов протяженностью около 1,5 километра, шириной до 3-4 метров", — говорится в сообщении.

На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Провиденского района. По информации надзорного ведомства, проводится проверка соблюдения законодательства при осуществлении приема, хранения и выдачи нефтепродуктов, требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и других. Ситуация находится на контроле прокурора округа Константина Прохорова.