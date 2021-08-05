МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Красноярского края привлек "Норникель" и два госучреждения в качестве третьих лиц к рассмотрению иска Росрыболовства к "дочке" "Норникеля" на 58,7 миллиарда рублей, сообщается в картотеке дела. Суд принял иск Росрыболовства к дочке "Норникеля" на 58 миллиардов рублей

Вчера суд сообщил, что принял к рассмотрению иск Росрыболовства к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) на 58,7 миллиарда рублей – такой ущерб после разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске, по мнению агентства, обусловлен гибелью рыбы и затратам на восстановление состояния водных биоресурсов. Представитель "Норникеля" заявил, что компания считает завышенным иск. Заседание назначено на 3 сентября.

Как отмечается в картотеке, Арбитражный суд Красноярского края привлекает к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне истца: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии" и Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное управление по рыбохозяйственной экспертизе и нормативам по сохранению, воспроизводству водных биологических ресурсов и акклиматизации".

Также арбитраж привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель".

В мае 2020 года один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, входит в структуру "Норильского никеля") получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. По данным Ростехнадзора, причинами разлива топлива стали недостатки проектирования и строительного производства, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений.

Арбитражный суд Красноярского края по иску Росприроднадзора взыскал с НТЭК 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб от аварии. "Норникель" решил не обжаловать решение суда.