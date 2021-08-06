МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу утром в рамках коррекции после самого сильного недельного падения в текущем году на опасениях за ситуацию с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Азии в основном перешли к снижению

По состоянию на 7.39 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,21% — до 71,44 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,19% — до 69,22 доллара за баррель.

На рынке нефти в пятницу утром наблюдается коррекционный рост после самого сильного падения за неделю в этом году. С начала недели цены на "черное золото" упали на 6% на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации. Так, рост числа заболеваемости штаммом "дельта" в Китае привел к введению дополнительных ограничений на передвижение, что снизило спрос на топливо.

По словам аналитиков Oanda, которые приводит газета Wall Street Journal, спрос на сырье, возможно, снизится в ближайшей перспективе из-за опасений по поводу штамма Covid-19 "дельта", который распространился по 15 провинциям Китая. "Китайские вакцины менее эффективны, и это может означать более медленное повторное снятие ограничений", — добавили эксперты.

В пятницу внимание инвесторов также сосредоточено на данных по числу действующих нефтяных буровых установок в США, которые будут опубликованы нефтесервисной компанией Baker Hughes. За предыдущую неделю показатель снизился на две, до 385 агрегатов.