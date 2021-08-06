МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Российские нефтяники для облегчения налоговой нагрузки на отрасль предлагают выделить две отдельные группы по НДД — для месторождений сверхвязкой нефти в Коми и месторождений с запасами менее 65 миллионов тонн нефти, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники в отрасли. Нефть дорожает после самого сильного падения в этом году

"Нефтяники предлагают создать две новые группы месторождений в периметре режима НДД в дополнение к пяти существующим. Одну для участков с объемом начальных запасов нефти менее 65 миллионов тонн и степенью выработанности менее 1%. Другую для месторождений сверхвязкой нефти в Республике Коми", — говорится в газете.

Кроме того, бизнес считает целесообразным расширить режим НДД на отдельные участки второй, третьей и четвертой групп, а также стимулировать геологоразведку для трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) за счёт налоговых вычетов для налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Все эти предложения консолидировала специальная рабочая группа при Госдуме по налогообложению нефтяной отрасли, отмечается в статье.

В 2020 году в РФ было изменено налоговое законодательство в сфере нефте- и газодобычи, что повлияло на экономику отрасли. Были отменены льготы по НДПИ для нефти с высоковыработанных участков недр и для сверхвязкой нефти, а также льготы по экспортной пошлине для нефти с особыми физико-химическими свойствами, скорректирован порядок применения НДД.

Теперь правительство РФ прорабатывает возможность расширения периметра НДД для стимулирования добычи на месторождениях высоковязкой и сверхвязкой нефти. Как сообщал Минфин, параметры НДД для этой группы нефти вступят в действие с 2024 года. Тем не менее, ведомство не видит смысла в создании отдельной группы НДД для такой нефти.