МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Казахстан в случае введения углеродного налога в Европейском союзе может переориентировать часть экспорта нефти с европейского направления на Китай и страны Юго-Восточной Азии, заявил заместитель министра энергетики страны Жумабай Карагаев.
Еврокомиссия 14 июля опубликовала проект трансграничного углеродного регулирования (ТУР). Так, европейские чиновники хотят уравнять продукцию, произведенную в ЕС с минимальными выбросами СО2, и продукцию других стран, где используются технологии с высокими выбросами. Сбор на импорт определенных товаров с высоким углеродным следом ЕК предложила ввести постепенно с 2023 по 2026 год.
"На сегодняшний день основной экспорт нефти сосредоточен у нас в страны ЕС. Если предполагается, что данный углеродный налог будет применяться, то Казахстан будет рассматривать и альтернативные маршруты", — сказал Карагаев на брифинге в пятницу, уточнив, что под альтернативными маршрутами подразумевается Китай и страны Юго-Восточной Азии.
Он также добавил, что наряду с этим необходимо работать над тем, чтобы благодаря применению современных технологий "оказывать как можно меньшее воздействие на окружающую среду".