МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Казахстан в случае введения углеродного налога в Европейском союзе может переориентировать часть экспорта нефти с европейского направления на Китай и страны Юго-Восточной Азии, заявил заместитель министра энергетики страны Жумабай Карагаев. Аналитики оценили потери российских экспортеров от углеродного налога ЕС

Еврокомиссия 14 июля опубликовала проект трансграничного углеродного регулирования (ТУР). Так, европейские чиновники хотят уравнять продукцию, произведенную в ЕС с минимальными выбросами СО2, и продукцию других стран, где используются технологии с высокими выбросами. Сбор на импорт определенных товаров с высоким углеродным следом ЕК предложила ввести постепенно с 2023 по 2026 год.

"На сегодняшний день основной экспорт нефти сосредоточен у нас в страны ЕС. Если предполагается, что данный углеродный налог будет применяться, то Казахстан будет рассматривать и альтернативные маршруты", — сказал Карагаев на брифинге в пятницу, уточнив, что под альтернативными маршрутами подразумевается Китай и страны Юго-Восточной Азии.

Он также добавил, что наряду с этим необходимо работать над тем, чтобы благодаря применению современных технологий "оказывать как можно меньшее воздействие на окружающую среду".