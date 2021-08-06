МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают коррекционно расти в пятницу днем после самого сильного недельного падения в текущем году, связанного с ухудшением эпидемиологической ситуации, свидетельствуют данные торгов. Цена на газ в Европе обновила очередной рекорд

По состоянию на 13.02 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,48% — до 71,63 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,43% — до 69,39 доллара за баррель.

Цены на нефть продолжают восстанавливаться в пятницу днем после самого сильного падения за неделю в этом году. С начала недели цены на "черное золото" упали на 6% на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации. Так, рост числа заболеваемости штаммом "дельта" в Китае привел к введению дополнительных ограничений на передвижение, что снизило спрос на топливо.

В пятницу внимание инвесторов также сосредоточено на данных по числу действующих нефтяных буровых установок в США, которые будут опубликованы нефтесервисной компанией Baker Hughes. За предыдущую неделю показатель снизился на две, до 385 агрегатов.

Главным событием недели для трейдеров остаются статданные по рынку труда в США, которые будут опубликованы позднее в пятницу. Аналитики полагают, что в июле показатель снизился до 5,7% с 5,9% в июне. Инвесторы полагают, что эти статданные являются важным показателем процесса восстановления экономики.