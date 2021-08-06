МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть за первую неделю августа упали более чем на 7%, что стало сильнейшим недельным снижением с октября 2020 года, свидетельствуют данные торгов. Нефть дорожает после самого сильного падения в этом году

По итогам торгов цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 0,8% — до 70,7 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI подешевели на 1,2% — до 68,28 доллара за баррель.

На текущей неделе рынок накрыла волна опасений, связанная с распространением штамма "дельта" коронавируса. В частности, инвесторы стали больше опасаться за спрос после того, как Китай ввел ограничения на передвижение в некоторых городах и ужесточению карантинных мер.

Нефть дешевела с понедельника по среду, а в четверг цены выросли более чем на 1%, так как трейдеры принялись отыгрывать данные минэнерго США о запасах бензина. За неделю, завершившуюся 30 июля, запасы бензина сократились до минимума с ноября 2020 года и составили 228,9 миллиона баррелей. Рост цен на нефть – новый тренд или временный отскок?

В пятницу цены на нефть росли, но удержаться в "зеленой зоне" оказалось им не по силам. В целом, за неделю нефть марки Brent подешевела на 7,4%, WTI — на 7,7%. Такое недельное падение стало сильнейшим с октября 2020 года.

Тем временем, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США за неделю, завершившуюся 6 августа, выросло на две, до 387 агрегатов.