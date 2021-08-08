КРАСНОДАР, 8 авг — ПРАЙМ. Организована проверка инцидента с разливом нефти, произошедшего во время её погрузки в танкер с выносного причального устройства в районе Новороссийска, сообщает Южная транспортная прокуратура. В Черном море под Новороссийском произошел разлив нефти

Вечером в субботу Росморречфлот сообщил о разливе нефти с греческого танкера Minerva Symphony, который произошёл за пределами береговой зоны в Чёрном море под Новороссийском во время погрузки с выносного причального устройства, принадлежащего Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК).

Отмечалось, что владелец консорциума создал оперативный штаб, подтянул профессиональные подразделения, которые базируются на терминале, и занимается устранением последствий.

По данным прокуратуры, выброс нефти произошёл в шести километрах от берега.

"Место разлива нефтепродуктов локализовано. Новороссийской транспортной прокуратурой по поручению Южной транспортной прокуратуры проводится проверка исполнения требований экологического законодательства и законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта", — сообщило надзорное ведомство в воскресенье.