МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром падают в пределах 2%, сохранение опасений вокруг спроса из-за сложной ситуации с пандемией коронавируса сдерживает котировки, свидетельствуют данные торгов. Цена биткоина превысила $45 тысяч впервые с 18 мая

По состоянию на 7.51 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,8% — до 69,43 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 1,92% — до 66,97 доллара за баррель.

"Нефть дешевеет на ранних азиатских торгах из-за опасений по поводу того, что рост случаев заражения в Китае может сдержать перспективы спроса", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков AmBank Research.

Распространение коронавируса в Китае, в частности, штамма "дельта", привело ранее к ограничениям на передвижение в некоторых городах и ужесточению карантинных мер. КНР является одним из крупнейших потребителей и импортеров нефти в мире.

При этом первая неделя августа стала для нефти худшей с октября 2020 года, цены упали более чем на 7%. До этого две недели котировки нефти росли, достигнув 76 и 74 долларов за баррель соответственно.