МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем ускорили падение до 4% с 2% утром, сдерживают котировки опасения рынков за спрос из-за коронавируса, свидетельствуют данные торгов. Нефть дешевеет почти на 2% на опасениях из-за COVID-19

По состоянию на 11.58 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 3,86% — до 67,97 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 4,07% — до 65,5 доллара за баррель. Утром нефть дешевела на 2%.

В мире продолжает распространение коронавирус, особенно штамм "дельта". После ужесточения карантина в Китае инвесторы опасаются за прогнозы спроса на нефть и перспективы восстановления экономики. КНР является одним из крупнейших потребителей и импортеров нефти в мире.