МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Россия сможет сохранять свою позицию на мировом нефтяном рынке в течение 15-20 лет, при этом спрос на российскую нефть в Европе в будущем будет снижаться, но в Азии, наоборот, расти, заявил замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин. Минэнерго представил прогноз по добыче нефти и газа в 2021 году

"Россия в течение 15-20 лет сможет сохранять свое место на нефтяном рынке, а дальше все будет зависеть от мировых трендов, скорости энергоперехода и от состояния нашей ресурсной базы. Я не вижу причин, почему Европа прекратит потреблять нефть, хотя в Европе спрос на нашу нефть будет уменьшаться, но при этом в Азии — увеличиваться", — сказал Сорокин в интервью агентству Рейтер, опубликованном на сайте Минэнерго России.

Россия — один из крупнейших производителей нефти в мире наряду с США и Саудовской Аравией.