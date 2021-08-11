МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Шторм возле Новороссийска, случившийся несколько дней назад, способствовал распространению пятна нефтепродуктов в море, но спас побережье, которому не потребуется серьезная очистка, заявил РИА Новости главный научный сотрудник Института океанологии РАН Андрей Костяной. Росприроднадзор подсчитает ущерб природе под Новороссийском

Выброс произошел вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума. Пресс-служба последнего заявляла, что попавшая в воду нефть растеклась на площади 200 квадратных метров, объем — "порядка 12 кубометров". Но из спутниковых снимков Института космических исследований РАН видно, что нефть разлилась на площади почти 80 квадратных километров.

"Мы подозреваем, что этому мог способствовать шторм, который был ночью. Он мог это пятно достаточно сильно разнести по акватории. Был отжимной ветер от берега в сторону моря. Поэтому и вид такой (у пятна — ред.) — от берега вытянут в море. За пять часов до этого (космического снимка, полученного вечером 8 августа — ред.) пятно было примерно 35 квадратных километров, а потом вытянулось и превратилось примерно в 80 квадратных километров", — сказал Костяной.

По его словам, уход пятна в море спас берег от загрязнения. "Мне кажется, что обошлись легким испугом. Если бы все это прижало к берегу, было бы гораздо хуже. Надо было бы весь берег очищать", — пояснил ученый.