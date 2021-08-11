В РАН рассказали, когда испарится разлив нефти возле Новороссийска
РАН: нефтяной разлив возле Новороссийска может почти полностью испариться к концу дня
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Разлив нефти под Новороссийском к концу дня может практически исчезнуть благодаря испарению легких фракций на солнце, заявил РИА Новости главный научный сотрудник Института океанологии РАН Андрей Костяной.
"Легкие фракции нефти испаряются быстро. Поскольку погода жаркая, летучесть большая, примерно до 50% объема нефти испаряется за первые 12 часов. Это зависит от того, что именно выливалось — дизельное топливо или мазут. Следующий (космический — ред.) снимок ждем сегодня. Посмотрим, не осталось ли чего-либо в море. Вряд ли мы что-нибудь на снимке увидим. Но в принципе, за четверо суток все это должно исчезнуть", — сказал он.
Выброс произошел вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума. Пресс-служба последнего заявляла, что попавшая в воду нефть растеклась на площади 200 квадратных метров, объем — "порядка 12 кубометров". Но из спутниковых снимков Института космических исследований РАН видно, что нефть разлилась на площади почти 80 квадратных километров.
https://1prime.ru/oil/20210811/834420978.html
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