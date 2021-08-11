МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Разлив нефти под Новороссийском к концу дня может практически исчезнуть благодаря испарению легких фракций на солнце, заявил РИА Новости главный научный сотрудник Института океанологии РАН Андрей Костяной. Разлив нефти у Новороссийска оказался в 400 тысяч раз масштабнее

"Легкие фракции нефти испаряются быстро. Поскольку погода жаркая, летучесть большая, примерно до 50% объема нефти испаряется за первые 12 часов. Это зависит от того, что именно выливалось — дизельное топливо или мазут. Следующий (космический — ред.) снимок ждем сегодня. Посмотрим, не осталось ли чего-либо в море. Вряд ли мы что-нибудь на снимке увидим. Но в принципе, за четверо суток все это должно исчезнуть", — сказал он.

Выброс произошел вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума. Пресс-служба последнего заявляла, что попавшая в воду нефть растеклась на площади 200 квадратных метров, объем — "порядка 12 кубометров". Но из спутниковых снимков Института космических исследований РАН видно, что нефть разлилась на площади почти 80 квадратных километров.