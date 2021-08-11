МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем стабилизировались после волатильного начала недели, инвесторы ожидают публикацию недельных данных по запасам в США, свидетельствуют данные торгов. Доллар слабо колеблется к евро

По состоянию на 12.53 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,07% — до 70,68 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,03% — до 68,27 доллара за баррель.

Участники торгов проявляют осторожность в среду после волатильного начала недели. В понедельник падение цен на нефть превышало 4%, а во вторник этот вид сырья подорожал на 2,5-3%. Трейдеры оценивали перспективы спроса на нефть в условиях пандемии коронавируса.

Перед публикацией данных о запасах в США цены на нефть в целом стабильны. Согласно данным Американского института нефти (API), коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 6 августа опустились на 0,8 миллиона баррелей.

Официальные данные по коммерческим запасам будут опубликованы вечером министерством энергетики США. Аналитики ожидают, что запасы снизились на 1,3 миллиона баррелей.

Трейдеры также обращают внимание на данные ежемесячного краткосрочного прогноза (STEO) управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США, опубликованного во вторник. Минэнерго несколько повысило прогноз добычи нефти в стране в 2021 году и понизило прогноз на 2022 год. Прогноз спроса на нефть в мире на текущий год был сохранен, на следующий — немного понижен.