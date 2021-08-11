МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. В море у Новороссийска вылилось порядка 100 тонн нефтепродуктов, сообщил РИА Новости руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников. Росприроднадзор подсчитает ущерб природе под Новороссийском

"Седьмого августа вечером по радарному снимку мы запеленговали разлив, который тогда по площади был небольшим, примерно четверть квадратного километра и длина слика 1200 метров. Но уже через сутки та же радарная съемка показала существенное большее загрязнение, протяженность до 20 километров, что говорит о том, что объем нефтеразлива как минимум составил около ста тонн", — сказал Книжников.

Каспийский трубопроводный консорциум ранее называл цифру в 12 кубометров попавшей в воду нефти – это порядка 9,6 тонн.

Выброс произошел вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума. Пресс-служба последнего заявляла, что попавшая в воду нефть растеклась на площади 200 квадратных метров, объем — "порядка 12 кубометров". Но из спутниковых снимков Института космических исследований РАН видно, что нефть разлилась на площади почти 80 квадратных километров.

Нефтеразлив близ Новороссийска не удалось быстро локализовать, несмотря на большое количество спасательных судов на Черном море, воду от загрязнения очистят за неделю-другую, заявили РИА Новости эксперты WWF России и российского отделения Greenpeace. Росрыболовство готово способствовать ликвидации разлива у Новороссийска

"Локализация разлива не была эффективной, пятно попало на береговую линию. Убрать этот разлив оперативно не получилось. Мы сразу можем сказать, что, случись такой разлив в Арктике, ничего бы сделать не удалось. То есть даже при наличии сил и средств, как в Черном море, ничего сделать не удалось", — сказал Алексей Книжников.

"Учитывая, что это теплое время года, я думаю, что основное загрязнение на воде уже не будет детектировать в течение недели, на берегу — это вопрос более сложный, это уже месяцы", — добавил собеседник.

Директор по проектам российского отделения Greenpeace Владимир Чупров считает, что "сбор нефти займет до двух недель". Он пояснил, что часть осядет на дно, часть испарится, максимально можно собрать 60-70% нефтеразлива. По его мнению, Каспийский трубопроводный консорциум "не сразу предпринял действия по локализации".

"Туда должна была быть направлена группировка судов-спасателей. Судя по тому, что мы видим на снимках, этого не произошло. Пятно не локализовали, и поэтому большая ее часть попадет в воду и атмосферу. Нефть — канцероген. Она попадет в ихтиофауну, а также люди, которые попадут в зону воздействия, будут дышать этим", — пояснил Чупров.

По данным Института океанологии РАН, распространению пятна нефтепродуктов в море способствовал шторм в районе Новороссийска, который зато спас побережье — ему не потребуется серьезная очистка.