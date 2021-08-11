МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Члены ОПЕК+ пока не обсуждали между собой призыв США альянсу увеличить добычу нефти, но консультации не исключаются, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. СМИ: США призвали ОПЕК+ увеличить добычу нефти

Ранее американский телеканал CNBC со ссылкой на советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана сообщил, что Белый дом призывает ОПЕК и ее союзников увеличить добычу нефти для того, чтобы противостоять растущим ценам на бензин. Белый дом полагает, что июльское соглашение группы об увеличении добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, начиная с августа и до конца 2022 года, недостаточно в "критический момент восстановления мировой экономики".

Цены на нефть после этого сообщения резко пошли вниз и теряют чуть больше 1%: баррель нефти Brent стоит 69,8 доллара, WTI — 67,4 доллара.

"Обсуждений между членами альянса по данной тематике пока не было. В неформальной обстановке они (обсуждения – ред.) постоянно ведутся по тем или иным вопросам, когда возникают непредвиденные процессы, события на нефтяном рынке", — сказал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос, возможно ли, что ОПЕК+ обсудит между собой призыв Вашингтона, источник заявил, что это не исключается. "Конечно, обсуждения будут. Формат как раз для этого и создавался, чтобы вместе решать вопросы", — сказал он.

А на вопрос, как призыв Белого дома отразиться на нефтяном рынке, собеседник агентства призвал не торопить события. "Еще ничего не известно, решение не принято. Давайте не делать скоропостижных выводов", — отметил собеседник РИА Новости.