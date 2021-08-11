МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Уголовное дело о загрязнении морской среды возбудили по факту разлива нефти у Новороссийска, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК РФ Елена Марковская. Экологи дали оценки ликвидации разлива нефти у Новороссийска

"В связи с широким общественным резонансом руководитель Западного МСУТ инициировал передачу уголовного дела по факту разлива нефтепродуктов в районе морского порта Новороссийска, возбужденного органами внутренних дел по части 1 статьи 252 УК РФ (загрязнение морской среды), для дальнейшего расследования следственными органами СК РФ", — сказала она.

Предварительно установлено, что нефть разлилась в Черное море 7 августа на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Южной Озереевке при погрузке на выносном причальном устройстве танкера Minerva Symphony.

Назначена экологическая судебная экспертиза, решается вопрос о проведении других исследований, результаты которых необходимы для оценки случившегося. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причастные.

Пресс-служба КТК изначально заявляла, что попавшая в воду нефть растеклась на площади 200 квадратных метров, объем — "порядка 12 кубометров", но из спутниковых снимков Института космических исследований РАН видно, что нефть разлилась на площади почти 80 квадратных километров – это в 400 тысяч раз больше, чем сообщалось ранее.

По данным Института океанологии РАН, распространению пятна в море способствовал шторм в районе Новороссийска, который зато спас побережье — ему не потребуется серьезная очистка. По оценкам WWF России, в море попало 100 тонн нефтепродуктов. Опрошенные РИА Новости экологи полагают, что нефть в море соберут в срок до двух недель.