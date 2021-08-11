МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов на встрече с главой Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) обозначил необходимость проверки информации об объёме разлива нефти под Новороссийском, говорится в пресс-релизе ведомства. Уголовное дело возбуждено после разлива нефти под Новороссийском

Генеральный директор КТК Николай Горбань доложил Шульгинову о ходе ликвидации последствий нештатной ситуации с выходом нефти, произошедшей на Морском терминале 7 августа.

"Министр обозначил необходимость проверки информации об объёме разлива нефти", — сообщает Минэнерго.

Выброс нефти произошел 7 августа с греческого танкера Minerva Symphony под Новороссийском в нескольких километрах от берега при погрузке с выносного причального устройства (ВПУ), принадлежащего КТК. Разлив нефти был локализован к вечеру 7 августа, ведется мониторинг акватории Черного моря. В КТК сообщали, что площадь разлива составила около 200 квадратных метров, объём порядка 12 кубометров. Однако позднее спутниковые снимки Института космических исследований РАН показали, что нефть разлилась на площади почти 80 квадратных километров – это в 400 тысяч раз больше, чем сообщалось ранее.

Указывается, что глава консорциума рассказал о проводимых работах, в том числе по мониторингу акватории Черного моря. Также он отметил, что с 8 августа отгрузка нефти осуществляется в штатном режиме.

На встрече стороны также обсудили функционирование трубопроводной системы КТК, приоритетные направления развития компании и реализацию перспективных проектов. Также руководитель КТК доложил главе Минэнерго о ходе реализации программы устранения узких мест, по выполнению которой к 2024 году пропускная способность нефтепровода возрастет с нынешних 67 миллионов тонн до 80 миллионов тонн в год.